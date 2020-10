Internacional do Moreirense retido testou positivo e ficou no Algarve

Ibrahima Camará encontrava-se ao serviço da seleção da Guiné-Conacri e é um dos cinco casos de infeção da equipa africana

O futebolista internacional guineense Ibrahima Camará, que alinha pelo Moreirense, testou positivo à covid-19 e está isolado e estável num hotel no Algarve, confirmou hoje à Lusa fonte do clube da I Liga.

O médio é um dos cinco casos de infeção pelo novo coronavírus observados no estágio da seleção da Guiné-Conacri, que esteve concentrada no Algarve ao longo da última semana e meia, num lote que ainda integra o guarda-redes Ibrahim Koné, o defesa Florentin Pogba, o avançado François Kamano e o colega de setor Naby Keita.

Ao contrário dos restantes compatriotas, isolados no Algarve ao abrigo das normas decretadas pelas autoridades de saúde, o médio do Liverpool foi autorizado a regressar a Inglaterra na terça-feira, após ter repetido o teste e acusado negativo à covid-19.

Ibrahima Camará, de 21 anos, esteve ausente no sábado do triunfo sobre Cabo Verde (2-1), em encontro particular disputado no Estádio Algarve, em Faro, onde se deveria ter realizado na terça-feira o duelo entre Guiné-Conacri e Gâmbia, que foi cancelado.

O médio está assintomático e vai falhar os próximos compromissos do Moreirense, depois de ter sido suplente utilizado nas duas rondas iniciais e testado negativo no último controlo efetuado pelos 'cónegos' antes da receção ao Boavista (1-1), em 02 de outubro.

Os vimaranenses já tinham notificado casos de infeção por covid-19 durante a retoma da última edição da I Liga, designadamente, do defesa guineense Abdu Conté, e na pré-temporada, quando detetaram outro atleta com teste positivo, cuja identidade não foi conhecida.

O Moreirense, 10.º colocado, com quatro pontos, em nove possíveis, desloca-se ao terreno do Belenenses SAD, no oitavo posto, com os mesmos pontos, no domingo, às 15:00, no Estádio Nacional, em Oeiras, em encontro da quarta jornada da I Liga.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e sete mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.117 em Portugal.