Um Moreirense para "tentar contrariar a história" frente ao Benfica

Cónegos recebem o Benfica no sábado, em jogo agendado para as 20h30.

O treinador do Moreirense, Vítor Campelos, prometeu esta sexta-feira "tentar contrariar a história" e conquistar pontos na receção de sábado a um Benfica "ferido de orgulho", em jogo da sexta jornada da I Liga.

"Espero um Benfica forte como em todos os jogos. Se calhar um Benfica um bocadinho ferido no orgulho, porque perdeu o último jogo. Mas nós estamos preparados para isso. Jogamos em nossa casa e queremos contrariar a história. Sabemos que é um jogo difícil e vamos tudo fazer para tornar o jogo difícil para o Benfica", disse Vítor Campelos.

O técnico do Moreirense, que falava aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão da partida, prometeu um Moreirense "forte, determinado, organizado e com uma boa ideia de jogo", lembrando que o atual campeão nacional tem "uma equipa forte, um plantel recheado bons valores".

Questionado sobre se os cónegos poderão beneficiar da derrota dos encarnados na terça-feira por 2-1 frente ao Leipzig, em jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Campelos frisou que se tratam de competições diferentes.

"Vamos esperar um Benfica forte e por isso temos de ser uma equipa muito concentrada e com coragem de pôr em campo as suas ideias para poder discutir o jogo com o adversário. São competições diferentes", referiu.

Quanto à utilização ou não pelo Benfica de Rafa que não jogou no último encontro, tendo estado no lugar Cervi, Vítor Campelos não se mostrou preocupado com uma decisão que, disse, "é do Bruno [Laje] e não influencia mais ou menos porque qualquer jogador do Benfica é forte".

"O Benfica tem uma equipa muito valorosa, mas são 11 para 11 dentro do campo. É verdade que a história não está do nosso lado, mas vamos tentar contrariar a história. O que posso prometer é que dentro do campo os jogadores vão estar focados em fazer um bom jogo e conquistar pontos. Benfica tem aspetos muito fortes e alguns mais débeis. Temos de estar concentrados para saber explorar isso", disse Vítor Campelos.

O técnico dos minhotos garantiu, por fim, que o Moreirense vai enfrentar o adversário "olhos nos olhos" e "fazer um bom jogo desde o primeiro minuto".

Moreirense, nono classificado com sete pontos, recebe o Benfica que segue em segundo com 12, às 20h30 de sábado no estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.