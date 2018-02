Tozé num dia como não se via desde os tempos do FC Porto B

O médio-ofensivo dos cónegos obteve um bis que garantiu a vitória em casa do Tondela, mas divide o mérito.

Tozé é o mais recente herói do Moreirense. O médio-ofensivo foi o autor dos dois golos com que os cónegos mantiveram a tradição de obter bons resultados em Tondela (1-2). "Foi uma vitória importante, valorizada por ter sido conseguida em casa de um adversário direto pela permanência, e serviu para dar sequência ao difícil empate com o FC Porto. Demonstrámos que estamos no bom caminho e queremos este registo com o Estoril", assinalou o centrocampista, recusando os louros do sucesso, resultante de um bis que já não lhe sorria desde os tempos do FC Porto B. "Os golos resultaram de um processo coletivo que eu finalizei e por isso tenho de repartir o mérito desta vitória pelos meus companheiros", frisou, enquanto confessava preferir "jogar como médio-ofensivo, que é a minha posição de origem... Mas também me adapto às funções de ala, que já desempenhei várias vezes".

Com a permanência no horizonte e o foco em cada jogo, Tozé destaca a competitividade na fuga à despromoção. "As equipas divididas por poucos pontos e o confronto direto pode ser determinante nas contas finais", enfatizou, feliz pela reconquista da titularidade frente ao FC Porto, cujo estatuto havia perdido nos jogos com o V. Guimarães, por estar emprestado. "Foi uma situação ingrata, pois deixei de jogar não por culpa minha, por um mau desempenho, mas por uma questão regulamentar."