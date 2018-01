Sérgio Vieira antes do Moreirense-FC Porto: "Vamos jogar na pequena percentagem que nos resta"

Treinador do Moreirense fez a antevisão à partida com o FC Porto, para a Taça de Portugal

Antevisão ao jogo: "Tanto os pequenos como os grandes trabalham bem e pensamos que é possível eliminar o FC Porto. Temos de pensar dessa forma, sabendo das dificuldades e das diferenças entre os dois clubes. Mas não podemos deixar de ser ambiciosos. Eliminar o FC Porto é um marco histórico no clube e só temos de pensar dessa forma, independentemente da dimensão dos clubes. No campo, tudo de se resume a acreditar e no final fazemos as contas para saber se a preparação e acreditar foram suficientes ou não. Isso é possível e nós acreditamos.

Comparação com jogo com o Benfica: "O rigor é alterado dependendo do treino que se tem. O FC Porto tem características diferentes do Benfica. Temos de ser muito rigorosos e superar-nos. É uma equipa grande, com capacidade financeira diferente e estão juntos desde o início da época. Trabalham com qualidade, com excelente treinador, com jogadores de qualidade. Em cada lance, temos de nos superar, temos de chegar primeiro à bola, temos de ser organizados a defender e sair rápido para o ataque. Temos de ser eficazes nas bolas paradas e em todos os momentos temos de ser muito rigorosos. Numa entrega normal, o mais certo é os pequenos perderem em jogos com os grandes. Não podemos ser normais, temos de nos superar."

Hipóteses: "Não é fácil quatificar percentagem num jogo destes. É a eliminar. O FC Porto tem tido jogos dificeis, mas sempre acaba por ganhar. O favorito é o líder do campeonato, que passou na Liga dos Campeões, é o FC Porto, o clube grande. Não é por jogar fora que deixa de o ser. Vamos jogar na pequena percentagem que nos resta."

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Vantagem por jogar em casa. "O FC Porto é capaz de ganhar em qualquer estádio. Não é fator determinante."

Recordar vitória na Taça da Liga, em 2016/17: "É fácil de lembrar a vitória na Taça da Liga. Está na história do clube. Mas são planteis diferentes, jogadores diferentes, momentos diferentes. É algo para lembrar, mas não nos podemos agarrar a isso. O FC Porto vem com máxima força e máxima ambição. Só me posso agarrar ao que aconteceu este ano. Posso agarrar-me às dificuldades que FC Porto teve na Feira ou em Paços de Ferreira. Mas outra coisa é aqui. Cada jogo é único."