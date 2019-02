"Quinto lugar? É uma desilusão o Moreirense não ficar nos 10 primeiros..."

Ivo Vieira, treinador do Moreirense, comentou o triunfo frente ao Tondela (2-0).

Análise: "Na primeira parte, o Tondela, a espaços, até conseguiu ser melhor do que o Moreirense, não por falta de intensidade nossa, mas por termos encontrado uma equipa competitiva e bem organizada. Mas conseguimos suportar isso com a nossa organização defensiva, que é de louvar. O golo, aos 44 minutos, veio, no fundo, desmotivar o nosso adversário e veio-nos catapultar para a segunda parte, na qual poderíamos ter feito mais um ou dois golos nas transições e fomos bastante melhores. É justo o resultado, perante uma equipa boa, competitiva, contra a qual tínhamos de ser fortes para amealhar os três pontos".

Elogios aos jogadores: "Os pontos continuam a custar caro, mas vamos lutar por eles. É verdade que fizemos quatro pontos na primeira volta, com os mesmos adversários com que já fizemos 10, na segunda. Isso deve-se única e exclusivamente ao trabalho dos jogadores. Têm sido enormes perante a adversidade. Isto é tudo para eles, sem exceção, porque trabalham arduamente para que isto aconteça".

Despreocupação com a linha ofensiva: "O Bilel [autor do segundo golo] é um jogador que nos pode trazer muitos ingredientes dentro de um jogo, mas os que lá têm estado têm dado respostas à altura. Estou despreocupado com a nossa linha ofensiva e com o nosso meio-campo. A linha defensiva já me preocupa, não os laterais, mas o corredor central. O Iago não esteve disponível e o Halliche jogou com grandes queixas.

Desilusão se o Moreirense não terminar no quinto lugar? "Não, de forma alguma. Essa é uma posição que, em cada jogo, vamos defender. É uma desilusão o Moreirense não ficar nos 10 primeiros. Vamos lutar pelo quinto lugar, mas o Moreirense não consegue recorrer a uma equipa B, nem a uma equipa sub-23 e outras conseguem. Neste momento, trabalhamos com dois juniores. Com aqueles que tenho, acredito [no quinto lugar], mas eles são de carne e osso e pode acontecer algum percalço pelo caminho".