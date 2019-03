Nuno Manta perto do acordo para suceder a Ivo Vieira

Com Ivo Vieira de saída no final da temporada, o clube minhoto definiu o perfil do treinador pretendido e definiu Nuno Manta como alvo. As negociações estão perto de um desenlace.

Nuno Manta está prestes a tornar-se no treinador do Moreirense para a próxima época. Apesar da excelente e surpreendente campanha da equipa de Moreira de Cónegos no campeonato, Ivo Vieira não vai continuar a liderar a equipa técnica, por vontade de ambas as partes, na temporada 2019/20, tal como O JOGO adiantou, e o ex-treinador do Feirense está perto de se tornar no seu substituto. Este é o cenário em perspetiva, até porque os termos do acordo entre as partes estão praticamente definidos. Tanto quanto foi possível apurar Nuno Manta deverá chegar acompanhado do preparador físico Mário Cardoso. Da atual equipa técnica, tudo indica que só o adjunto Leandro Mendes e o treinador de guarda-redes, Pedro Taborda, sejam convidados a permanecer nos quadros do clube minhoto.

Nuno Manta, 40 anos, estreou-se como treinador no escalão principal ao serviço do Feirense, na época 2016/17, substituindo José Mota, de quem era adjunto, e levou a equipa do 17.º lugar a um surpreendente oitavo posto no final da temporada. Ao serviço do clube de Santa Maria da Feira, Manta realizou 90 jogos, 74 na I Liga, alcançando 28 vitórias, empatando por 22 vezes e sofrendo 40 derrotas. O último jogo ao serviço do emblema que representou durante mais de duas décadas foi a 2 de fevereiro, numa derrota frente ao Boavista.