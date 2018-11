Não houve foguetes para os heróis da Luz, mas não faltou euforia

Equipa que fez história, ganhando pela primeira vez em casa do Benfica, chegou à vila às 3h30. A hora tardia afastou os adeptos do estádio.

A viver uma data histórica, já que o Moreirense comemorou 80 anos na quinta-feira, Ivo Vieira lá conseguiu a prenda tão desejada, como afirmara na antevisão do jogo com o Benfica, para os adeptos do clube. A prenda é, também ela, histórica, já que os cónegos nunca tinham festejado um triunfo no terreno dos encarnados. Foi preciso esperar oito jogos, 720 minutos mais descontos, portanto, para comemorar a conquista de três pontos na Luz. A vitória permitiu, também, igualar a melhor pontuação de sempre do clube minhoto com nove jornadas do campeonato disputadas, que pertencia a Miguel Leal, com 13 pontos, na época 2014/15.

Depois da euforia com que os jogadores do Moreirense comemoraram este triunfo inédito, que se prolongou no autocarro que os levou de Lisboa até à pequena vila de Moreira de Cónegos, a chegada, às 3h30, foi calma, sem adeptos à espera dos heróis da Luz.

Ao longo do seu percurso no escalão principal do futebol nacional, iniciado em 2002/03, o Moreirense apenas conseguira pontos por duas vezes na casa das águias: na época de estreia e na seguinte, com dois empates a um golo. O feito mais precioso foi, porém, uma vitória sobre o Benfica nas meias-finais da Taça da Liga, também por 3-1, em 2016/17, e que culminaria com a conquista do troféu graças ao triunfo na final sobre o Braga - dessa equipa apenas Neto e Alan Schons continuam no clube.

Para a proeza de sexta-feira muito contribuíram Chiquinho, Pedro Nuno e Loum, os autores dos golos dos cónegos, com a curiosidade de os dois primeiros terem estado ligados aos benfiquistas, por contrato, embora não os tenham representado em qualquer jogo oficial antes de se vincularem aos cónegos, a título definitivo. Não foi por acaso que Chiquinho não festejou quando fez o 1-1.

Grupo premiado com duas folgas

O Moreirense recebe o Portimonense na próxima sexta-feira, mas os cónegos só amanhã voltam aos treinos para preparar o jogo. Após a vitória no Estádio da Luz, e ao invés do habitual, Ivo Vieira concedeu dois dias de folga aos seus jogadores. Sem registo de queixas físicas depois do jogo, o técnico deve ter todos os atletas à disposição, exceção feita a Halliche, ainda a recuperar de lesão.