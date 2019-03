"Não há muitos miúdos como Chiquinho no futebol"

Horácio Gonçalves, treinador de Chiquinho no Leixões, fala do jovem médio que teve de trocar o Benfica pelo Moreirense, envolvido no negócio Alfa Semedo

Chiquinho foi a estrela do Moreirense na vitória sobre o Benfica, na Luz, na primeira volta (1-3), e prepara-se para voltar a desempenhar o papel de vingador na receção aos encarnados, no domingo. Autor do primeiro golo no anfiteatro benfiquista, o médio tomou-lhe o gosto e daí para cá obteve mais cinco, tornando-se no melhor marcador da equipa, com mais um do que Heriberto (5) e dois do que Arsénio (4). Uma performance invejável na época de estreia na I Liga que, curiosamente, começou no Seixal. Todavia, após cumprir a pré-temporada no Benfica, e quando as evidências apontavam para a sua permanência no plantel então liderado por Rui Vitória, Chiquinho viu-se envolvido na transferência de Alfa Semedo de Moreira de Cónegos para a Luz, por exigência dos minhotos. Mas que poderá fazer o percurso inverso no final da época e regressar à capital, apesar de ser intenção dos cónegos realizar a maior transferência de sempre.

Horácio Gonçalves, o treinador que o lançou enquanto sénior, no Leixões, na II Liga, dissipa dúvidas e projeta um futuro risonho para o atleta. "Já se via que tinha um potencial muito grande e que ia chegar longe. O que está a fazer não é surpresa e vai chegar a patamares mais elevados. Já era um miúdo diferenciado, com grande carácter e já com um bom espírito profissional. Não há muitos miúdos como ele no futebol", sustentou o técnico, sem se mostrar espantado com o volume de golos do seu ex-pupilo. "Já tinha essas características. É um jogador criativo, com elevada qualidade técnica, inteligente nos movimentos e nos passes de rutura e com grande capacidade nas zonas de finalização", sustentou Gonçalves, que neste início de época já venceu a Taça e a Supertaça de Moçambique, com o Costa do Sol. E diz que não perde pitada do futebol português. "Aqui toda a gente acompanha com muito interesse o futebol português, através da Sport TV África", concluiu.