Ivo Vieira falou ainda da instabilidade vivida no Sporting.

O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, prometeu este sábado que não vai jogar para o empate na receção de domingo ao Sporting, na primeira jornada da I Liga, apesar da "estatística desfavorável com os grandes".

"Não gosto de jogar para empates. É um defeito que tenho. Vou jogar sempre para ganhar, independentemente do adversário. A equipa vai crescer com esse comportamento, ainda que por vezes só conseguimos fazer o que o adversário nos deixa", disse o treinador, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Confrontado com a possibilidade do Moreirense aproveitar alguma eventual instabilidade do clube de Alvalade, face à pré-época atípica dos leões e ao facto de estarem em período eleitoral, Ivo Vieira desvalorizou essa situação, referindo que isso pode ter "duas faces".

"Essa instabilidade pode criar motivação, concentração, entrega e empenho, e jogar a favor daqueles que passam pelo momento. Nós estamos preparados para nos focarmos no que é o jogo em campo. Temos de estar preparado para um Sporting forte. Não acredito que haja instabilidade nos jogadores. Têm um técnico competente, um plantel com muitos internacionais. Se estivermos à espera que essa instabilidade nos resolva os problemas temos um problema acrescido do nosso lado", referiu Ivo Vieira.

O técnico dos vimaranenses acredita que este primeiro jogo para o campeonato terá "alguma adrenalina" e que será um "espetáculo de qualidade", garantindo que o Moreirense "não vai abdicar do princípio de procurar ganhar, apesar de defrontar uma equipa recheada de bons elementos".

Quanto a estatísticas, Ivo Vieira também as desvalorizou porque, disse, "quase todas as equipas têm uma estatística desfavorável com os grandes, mas isso não invalida que não possam ganhar" e descreveu o Sporting como "uma equipa equilibrada" que "a competência a assertividade do Moreirense tem de contrariar".

Ivo Vieira comparou, ainda, o Sporting de José Peseiro com o Sporting de Jorge Jesus, dizendo que as diferenças "não serão muitas", embora o anterior técnico dos lisboetas gostasse de ter posse de bola e o atual seja "mais objetivo e que gosta de chegar à frente".

Sem poder contar com os centrais Halliche (ex-Estoril-Praia), que ainda cumpre castigo da época passada, nem com Ivanildo, jogador emprestado pelo Sporting, Ivo Vieira avançou que o brasileiro Nenê, proveniente do Bari da Itália e que foi o melhor marcador da Liga portuguesa na época 2008/09 quando representava o Nacional, "burocraticamente já pode jogar", mas por ter atrasado a preparação e "não está apto para jogar 45 ou 90 minutos".

Moreirense e Sporting defrontam-se domingo pelas 18:30 no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.