Matheus Reis reforça o Moreirense

O brasileiro é o terceiro reforço dos cónegos antes da reabertura do mercado, depois do trinco Boubacar Fofana e do ponta de lança Edno. O lateral-esquerdo fará hoje o primeiro treino com Sérgio Vieira

Matheus Reis é o mais recente reforço do Moreirense. O lateral-esquerdo, 22 anos, chega por empréstimo do S. Paulo, até ao final da época e com direito de opção por parte dos cónegos, e já se encontra desde ontem em Moreira de Cónegos. A contratação do brasileiro, que começa hoje a treinar sob as ordens do técnico Sérgio Vieira, visa colmatar a vaga provocada pela contínua indisponibilidade de Bruno Silva, ex-Gil Vicente, que tarda em restabelecer-se da grave lesão que o afetou e que o impede de ser inscrito na reabertura de mercado.

O reforço brasileiro, que tem contrato com o S. Paulo até dezembro do 2019, integrou o plantel principal do clube paulista em 2015 e 2016 e teve 28 presenças no Brasileirão. Em 2017, Matheus Reis foi emprestado ao Bahia, clube ao serviço do qual fez 26 jogos, 19 no campeonato brasileiro, três no baiano, e quatro na Copa Nordeste. A contratação de Matheus Reis deixa agora Rúben Lima, o único lateral-esquerdo, com concorrência.

A investida do Moreirense no mercado foi rápida e com alvos bem definidos, o que permitirá às caras novas ter mais tempo de trabalho e melhor adaptação a uma nova realidade. O médio de cobertura Boubacar Fofana, ex-Al Khaleej, da Arábia Saudita, e o ponta de lança Edno, ex-América Mineiro, do Brasil, foram os reforços contratados antes de Matheus Reis. As prioridades do Moreirense no que diz respeito a reforços estão, assim, garantidas. No entanto, os minhotos mantêm-se atentos à evolução do mercado e abertos a um bom negócio, até porque, nos seus planos, está ainda a contratação de um ala, que poderá ser encontrado num dos grandes