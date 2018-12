Jhonatan superou desconfiança e tem tudo para renovar contrato

Guardião do Moreirense tem vontade de continuar no clube.

Jhonatan vai continuar no Moreirense, pelo menos por mais uma época. O guarda-redes conclui em junho o contrato de dois anos com os cónegos, mas estes não abdicam da cláusula de opção e vão entretanto exercer esse direito. Todavia, e face à vontade de ambas as partes em manter a ligação, tudo aponta para que a prorrogação do vínculo ultrapasse a época estabelecida na cláusula de opção e se situe nos três anos. Natural de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, Brasil, Jhonatan fez praticamente toda a sua carreira no Joinville, antes de se transferir para o Moreirense, no início da época passada.

Na fase de adaptação suscitou algumas dúvidas junto de um ou outro dos responsáveis do clube, mas rapidamente corrigiu as deficiências e garantiu o seu espaço na baliza dos minhotos, superando então a concorrência de Makaridze e Felipe Garcia. Cumpriu todos os minutos nos 34 jogos da I Liga e, esta temporada, vai pelo mesmo caminho, pois foi indiscutível nos 14 já disputados. Por outro lado, e sem direito a folgas para além dos quatro dias concedidos no Natal, o plantel do Moreirense prosseguiu a preparação do jogo com o Rio Ave, sem novidades mas com um motivo extra para festejar: o 22.º aniversário de Loum.