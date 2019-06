Já estava comprometido com o Gil Vicente, mas é o mais recente reforço do Moreirense

Atacante jogou nas duas últimas épocas pelo Penafiel e estava a caminho do recém-promovido Gil Vicente. Na formação, passou por clubes ingleses e Marítimo.

Fábio Abreu é o mais recente reforço do Moreirense. O ala, de 23 anos, ex-Penafiel, assinou, na sexta-feira, um contrato com o clube de Moreira de Cónegos válido por três épocas.

O acordo entre as partes já estava estabelecido há alguns dias, e Fábio Abreu era um dos jogadores referenciados atempadamente pelos cónegos, mas só agora foi possível oficializar a ligação, uma vez que houve necessidade de aguardar pela desvinculação do Gil Vicente, clube com o qual o luso-angolano se havia entretanto comprometido.

Com formação no Bacup Borough e no Mossley, de Inglaterra, e no Marítimo, o atacante fez a sua primeira época como sénior na ilha da Madeira, no Ribeira Brava, de onde regressou para a equipa do Marítimo B. E por lá ficou nas quatro épocas seguintes, sendo que, em 2015/16, fez um jogo pela equipa principal.

Terminado o contrato com os insulares, o avançado, que pode jogar na direita ou esquerda do ataque, transferiu-se para o Penafiel, clube que representou nas duas últimas épocas e ao serviço do qual participou em 69 jogos e marcou 20 golos. Fábio Abreu junta-se a Luís Machado, ex-Feirense, e Sori Mané, ex-Cova da Piedade, e o ex-júnior Iddriss, no lote das caras novas.