Ivo Vieira está perto de recorde, mas deixa o Moreirense no final da época

O técnico termina contrato no final da época e com o fim do vínculo extingue-se a ligação, por vontade tácita de ambas as partes.

Ivo Vieira não vai continuar no comando do Moreirense na próxima época. A extinção da ligação é da vontade de ambas as partes e vai processar-se no próximo dia 30 de junho. Este é um dado adquirido, já que a eventual renovação nunca foi debatida entre o presidente Vítor Magalhães e o treinador. As razões da separação no fim de uma época de inquestionável sucesso desportivo prendem-se, essencialmente, com questões de personalidade, quer de Magalhães quer de Vieira, cuja relação, com o passar das semanas, foi esfriando. Um afastamento a que não são alheias as visões divergentes quanto à política de gestão desportiva, das quais resultaram alguns atritos, conforme se pode depreender de algumas declarações do técnico, nomeadamente as que fez após a recente derrota frente Benfica. Nessa altura, o treinador aludiu às saídas do central Mohamed (Rizesport, Turquia) e do centrocampista Loum (FC Porto) no mercado de janeiro - recebeu apenas como alternativa o médio Ibrahima, do Braga B -, assim como à impossibilidade de utilizar Rúben Lima. Três baixas significativas, mas às quais o técnico juntou a infelicidade de Jhonatan, que se lesionou, e a ausência de Heriberto, por questões regulamentares.

Ivo Vieira teve um início titubeante na aventura no Minho. Tremeu, mas não caiu. E foi a partir da eliminatória com o S. Martinho, da Taça de Portugal, que o técnico encontrou a fórmula do sucesso. De uma assentada, os cónegos vergaram o Marítimo e o Portimonense, em casa, e pelo meio o Benfica, na Luz. A madrugadora conquista do objetivo da permanência e a intrusão na luta pelo quinto lugar transformaram o Moreirense na sensação da I Liga.

A cinco pontos do recorde

Ivo Vieira está a cinco pontos de superar a pontuação de Manuel Machado, em 2003/04, quando ficou no nono lugar: quatro. Os cónegos têm oito jornadas para amealhar mais cinco pontos e somar um novo recorde aos vários novos registos alcançados esta temporada. Curiosamente, o Moreirense está há três jogos sem ganhar, com um empate e dois desaires.