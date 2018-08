Ivo Vieira antevê jogo com o Nacional e deixa recado a Dramé

Avançado franco-maliano rescindiu com o Moreirense e o treinador dos cónegos teceu um curto comentário à saída.

O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, disse esta sexta-feira que vai visitar o Nacional, no domingo, "com a vontade clara de amealhar três pontos" na segunda jornada da I Liga.

Ivo Vieira, que foi jogador no Nacional e começou a carreira de treinador no emblema madeirense, admitiu que o confronto de domingo tem características "especiais" ao nível pessoal "pelo carinho ligado a várias pessoas e à ilha", mas garantiu foco na vitória do Moreirense.

"Já representei a instituição [Nacional] e tenho um respeito muito grande, mas estou focado no jogo, encarando-o com normalidade apesar do carinho que me liga a várias pessoas e à minha ilha. Nunca me vou dissociar da minha ilha, mas o Moreirense vai lá tentar e lutar por amealhar os três pontos, independentemente, do adversário e sabendo que este vai criar muitas dificuldades", disse Ivo Vieira.

O técnico apontou a certeza de que, em campo, estarão duas equipas "a querer muito ganhar o jogo" até porque ambas não conseguiram vitórias na primeira jornada - o Moreirense perdeu 3-1 em casa na receção ao Sporting e o Nacional perdeu 4-2 na visita ao Braga - e disse esperar um jogo "aberto e competitivo".

"O Nacional gosta de fazer um jogo positivo e o Moreirense tem um jogo de ataque, um jogo ofensivo que acredito que no futuro vai trazer bons resultados", disse Ivo Vieira.

Já sobre o plantel atual em período de arranque de campeonato e ainda com o mercado de transferências aberto, o treinador dos cónegos apontou que quer receber, "pelo menos, um médio e um extremo com maturidade".

Quanto à situação de Dramé, avançado franco-maliano que estava há duas épocas no Moreirense e esta semana rescindiu com o clube de Guimarães após um período de dúvida sobre a sua continuidade, Ivo Vieira apenas comentou: "Quem não quer ficar pode procurar clube. Só quero jogadores que queiram crescer e evoluir aqui".

Também questionado sobre o médio brasileiro Alan Schons, que pode estar de saída do clube após três épocas consecutivas ao serviço dos minhotos, Ivo Vieira disse desconhecer qualquer informação que não o façam contar com o jogador.

Nacional e Moreirense, 13º e 14º classificados sem qualquer ponto somado, defrontam-se no domingo, às 16h00, no Estádio da Madeira.