Guarda-redes do Moreirense foi ao hospital

Apesar de o jogo ter recomeçado com um pontapé livre na área, Jhonatan não evitou a confusão

Jhonatan, guarda-redes do Moreirense, protagonizou um momento caricato na zona de entrevistas rápidas. "Sabíamos que não ia ser fácil. Tentámos defender, mas infelizmente no último lance acabámos por sofrer o golo que deu a vitória ao FC Porto", lamentou o brasileiro, que saiu de campo sem perceber que a bola introduzida na baliza por Waris, mesmo no final, não contou. Na sequência do lance, o brasileiro ficou no chão e teve de ser assistido pela equipa médica. Apesar de o jogo ter recomeçado com um pontapé livre na área, Jhonatan não evitou a confusão. "Achei que o último lance tinha sido golo... agora estou mais feliz. Sofri um toque na cara e fiquei um pouco tonto, mas estou feliz... esqueça tudo o que eu disse então", disse, entre sorrisos, depois de o jornalista lhe ter dado a boa notícia.

Para despistar qualquer lesão na cabeça, o jogador do Moreirense acabou mesmo por ir ao hospital fazer exames,