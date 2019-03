Ficou conhecido como o "jogador à imagem do Moreira" e está de malas feitas

Após três anos emprestado pelo São Caetano, o médio Neto prepara-se para regressar a casa, com a família aumentada após o nascimento do filho, Tomás Tossi.

Neto prepara-se para voltar ao São Caetano, do Brasil. O médio vai concluir os três anos de empréstimo ao Moreirense no final da temporada - período durante o qual cada clube garantiu metade do passe numa eventual transferência - e regressar a casa. Este é o cenário em perspetiva para o futuro imediato do centrocampista, que, apesar de convidado a permanecer em Moreira de Cónegos e do interesse manifestado por vários clubes, nomeadamente brasileiros, deverá mesmo desembocar no Azulão.

Tal significa que os minhotos estão na iminência de perder um dos seus capitães, um dos mais carismáticos futebolistas das últimas épocas e cujo carácter e determinação levaram vários responsáveis do Moreirense a classificá-lo como "jogador à imagem do Moreira". O estatuto foi conquistado ao longo de três temporadas, de 2016/17 a 2018/19, durante as quais foi utilizado em 84 jogos (71 na I Liga, seis na Taça de Portugal e sete na Taça da Liga). Porém, só na época passada conseguiu fazer o gosto ao pé, ainda que em dose dupla; um destes golos, na receção ao Boavista (1-0), foi determinante nas contas dos cónegos para a permanência - o outro foi frente ao Felgueiras (5-2), na Taça de Portugal.

Neto chegou a Portugal apenas na companhia da esposa, mas no regresso ao Brasil já levará uma família maior, após o nascimento do filho, Tomás Rossi, em outubro.