"Fica um sabor amargo, sofrer o golo do empate foi frustrante"

Ivo Vieira, treinador do Moreirense, comentou o empate caseiro com o FC Porto (1-1), depois de ter estado a vencer.

Análise e sabor amargo: "Aquilo que fizemos foi fantástico, os jogadores foram fabulosos, muito consistentes. Depois com o golo do FC Porto no fim, sabe a pouco. Temos de reconhecer que jogámos contra equipa uma equipa muito forte, primeiro classificado, muito forte no jogo aéreo, mas fica um sabor amargo, sofrer o golo do empate na altura que foi é frustrante. Jogadores tiveram desempenho fantástico, muito bom. Uma palavra de apreço para eles, o empate também traz justiça, pelo que as duas equipas fizeram, duas equipas a atacar as balizas, podia haver mais golos. Agradecer aos adeptos, temos de continuar o trabalho. Senti que somos capazes de fazer mais. O FC Porto acabou por ser premiado pelo que fez, pelo que tentou, pelo volume ofensivo que teve, mas fica a sensação que podíamos ter feito mais".

Competência dos jogadores: "No futebol defende-se resultados atacando a equipa que está do outro lado. Colocar defesas é dar a sensação de estamos a abdicar do jogo. A minha equipa está sempre viva, sentia que somos capazes. Na primeira parte tivemos más decisões a nível de passe, senti que o jogo podia cair para nós. Fomos competentes, o FC Porto tentou profundidade, controlámos bem essa parte. A nossa intenção é ficar longe da nossa baliza e mais perto da do adversário, por isso a minha insistência nas linhas estarem mais subidas, mas o adversário também nos obriga a baixar e acabámos por sofrer o golo por causa disso".

Adeptos sonham com lugar europeu: "Eles sonham, todos temos direito ao sonho, a conquistar coisas. A nossa luta obviamente é continuar nesta posição, com todas as armas que temos. Trabalho acima de tudo dos jogadores, não podemos andar ao sabor da sombra, temos de ser realistas, o que foi a montagem do nosso plantel e dos outros. Ainda faltam muitas jornadas. Em dois ou três jogos a situação pode-se inverter. O nosso compromisso é lutar pelo lugar que estamos".