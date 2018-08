"FC Porto? Vamos tentar ser felizes e vamo-nos divertir"

Ivo Vieira, treinador do Moreirense, falou sobre o empate com o Belenenses e o duelo que se segue no Dragão.

Ivo Vieira, treinador do Moreirense, comentou o empate caseiro a um golo frente ao Belenenses, abordando desde logo a deslocação ao Dragão na próxima jornada do campeonato.

"O resultado acaba por ser justo, considerando que o nosso opositor entrou melhor do que nós, mas nós melhoramos a partir dos 15 minutos. Na segunda parte, sofremos golo no nosso período. Chegamos à igualdade mais com o coração do que com a cabeça. É um prémio, mas esperava muito mais. A minha expectativa em termos de qualidade era maior. Não foi um espetáculo como gosto. Vamos procurar ser mais exigentes. Mas sei que os jogadores deram tudo", afirmou o técnico do clube de Moreira de Cónegos, que leva dois pontos somados em três rondas.

"Seria melhor se tivéssemos somado mais pontos, mas isto é uma maratona. Em casa, tínhamos expectativa de ganhar mais pontos [derrota por 3-1 na receção ao Sporting na primeira jornada e 1-1 com Belenenses], tivemos uma derrota com um candidato e este empate. Podia ter sido melhor, mas temos muito mais pela frente", vincou, falando depois do duelo com o FC Porto

"As equipas têm orçamentos e qualidade muito diferentes, mas nada é impossível. Vamos tentar ser felizes e vamo-nos divertir. Isto vai ser uma luta até ao fim", rematou.