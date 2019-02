Sobre o FC Porto-Moreirense: "Quem ganha ao Benfica na Luz..."

António Augusto e Manuel Altino confiam na capacidade da equipa minhota e, por inerência, na obtenção de um bom resultado na receção ao FC Porto

O Moreirense é um sério candidato à conquista do quinto lugar. E, quem sabe, a uma presença inédita na Liga Europa. O clube de Moreira de Cónegos isolou-se no quinto lugar após o triunfo sobre o Belenenses, com mais dois pontos que o vizinho e rival V. Guimarães, clube que, curiosamente, recebe na derradeira jornada da I Liga. Ivo Vieira, o treinador, recusa que os cónegos sejam candidatos ao que quer que seja, mas os antigos capitães e atletas com muitos anos de clube, António Augusto e Manuel Altino, possuem uma opinião diferente. "O Moreirense já está no quinto lugar e se não surgiram grandes lesões ou castigos acho que tem todas as hipóteses de o garantir no final da época. Ainda bem que o clube foi inscrito na Liga Europa, pois a equipa está a jogar bem, os jogadores estão motivados, confiantes e a assimilar as ideias do treinador. É uma equipa que dá garantias", frisou António Augusto, assumindo, de imediato, que "pelo menos o sexto lugar não vai fugir", enquanto lamentava a saída de Loum.

"Se calhar até vai jogar aqui pelo FC Porto", atirou, vaticinando um bom desfecho para o Moreirense na receção aos dragões. "Quem ganha 1-3 ao Benfica, na Luz, também pode ganhar ou empatar com o FC Porto. Eles têm tido sempre dificuldades em Moreira de Cónegos e acredito que isso vai voltar a acontecer na sexta-feira e que o Moreirense vai conseguir um bom resultado", enfatizou António Augusto. Pelo mesmo diapasão afina Manuel Altino, outro antigo capitão dos cónegos.

"O Moreirense possui uma boa equipa e por isso espero e acredito que vai fazer um bom jogo com o FC Porto. Ganhar seria uma maravilha mas se conseguir pontuar também será bom", argumentou, elogiando a performance dos cónegos. "Estão a fazer um campeonato cinco estrelas", atirou, acrescentando. "O plantel e o treinador já demonstraram que têm muita qualidade e acredito que o Moreirense vai ficar no quinto lugar. Não vai ser fácil mas confio neste grupo e espero que a situação já esteja definida antes do último jogo", com o V. Guimarães.