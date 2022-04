Notícia em França: Ibrahima Camará, médio do Moreirense, na mira do Lens

Médio do Moreirense apontado aos lugares de Seko Fofana e Cheick Doucouré, que abandonarão o Stade Félix-Bollaert no próximo verão

No meio de uma época muito complicada do Moreirense, Ibrahima Camará tem conseguido impressionar os responsáveis do Lens, clube que milita na Ligue 1 e que estuda a contratação do médio cónego para a próxima época.

Seko Fofana e Cheick Doucouré vão dizer adeus ao Stade Félix-Bollaert e, de acordo com a imprensa francesa, Camará é bem visto pelos responsáveis do atual 10º classificado do principal campeonato gaulês.

Ibrahima Camará, que termina contrato no verão de 2023 e que está no Comendador Joaquim de Almeida Freitas desde 2018, leva seis assistências em 28 jogos - tinha apenas uma nas últimas três épocas.