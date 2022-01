Gregos insistem em Filipe Soares e dizem mesmo que negócio está iminente

Filipe Soares, jogador do Moreirense

PAOK já fez saber às partes interessadas a intenção de garantir os serviços do médio português..

Filipe Soares continua a suscitar o interesse do PAOK, da Grécia, que já fez saber às partes interessadas a intenção de garantir os serviços do médio português. A imprensa local insiste em noticiar que o médio está prestes a tornar-se jogador do clube helénico, mas a eventual transferência carece de confirmação.

Por outro lado, e apesar de continuar a evoluir de forma favorável da lesão que o impediu de defrontar o Benfica, são reduzidas as probabilidades de Filipe Soares estar apto para o Santa Clara.

Por último, Sori Mané deve regressar no sábado, na sequência da eliminação da Guiné Bissau na CAN., mas deve ficar de fora.