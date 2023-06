Gilberto Batista deixa o Sporting e é apresentado no Moreirense

Jovem central tem 19 anos e assinou por três temporadas, com uma de opção.

Gilberto Batista, jovem central de 19 anos, foi esta quinta-feira apresentado como reforço do Moreirense. O contrato entre as duas partes é válido por três temporadas, com mais uma de opção.

Gilberto, internacional sub-20 por Portugal e também com nacionalidade guineense, fez toda a formação no clube leonino. Na época 2022/23 realizou 21 jogos pela equipa B, oito ao serviço dos juniores e um na formação sub-23.

"É um clube que aposta muito nos jovens e eu como jogador jovem tenho muito a crescer neste clube", afirmou o defesa, que marcou presença em oito jogos da Youth League.

O Sporting fica com 50 por cento do passe do jogador.