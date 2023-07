Foi figura no Paços de Ferreira e agora é reforço do Moreirense

Maracás apresentado com um contrato de três épocas.

O Moreirense apresentou este sábado como reforço Maracás, central brasileiro que estava ao serviço do Paços de Ferreira. O contrato é válido por três temporadas.

O jogador de 29 anos realizou 102 jogos pelos castores. Formado no Bahia, conta no currículo com passagens por clubes como o Vitória, Londrina, América-RN e Sampaio Corrêa, todos eles do Brasil. Regista ainda uma curta passagem pelo Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

"Com este reforço a defesa do Moreirense vê-se reforçada com um atleta experiente e com provas dadas no futebol nacional", vinca o Moreirense no site oficial.