"Foi bom termos um relvado em excelentes condições para jogar"

"Assistimos a uma excelente partida de futebol. Quem veio aqui ao estádio não saiu defraudado", disse Vítor Campelos, treinador do Moreirense.

Análise: "Assistimos a uma excelente partida de futebol. Quem veio aqui ao estádio não saiu defraudado com a entrega e a postura das duas equipas. Foi bom termos um relvado em excelentes condições para podermos jogar. Foi um jogo com oportunidades em ambas as balizas. O resultado final foi justo face ao que se passou. A massa adepta do Vitória deu bastante apoio à sua equipa. A nossa também nos deu força para podermos partir em busca do empate. No cômputo geral, o resultado aceita-se."

Concentração: "Essa oportunidade foi um passe errado para trás, que deu essa transição. Muitas das vezes, a concentração dita os resultados. Às vezes, ter uma pontinha de sorte no final ajuda. Com o Benfica e com o Marítimo (derrotas por 2-1) não tivemos, mas hoje tivemos. Já poderíamos ter tido mais seis pontos. Muitas vezes o que determina os resultados são fatores como a concentração e os detalhes. Muitas vezes o que faz diferença nos pontos é a bola que bate na barra e sai e a bola que bate na barra e entra."

Próximo passo: "Encarámos todos os adversários nos olhos. Queríamos ter mais vitórias. Não é possível. Temos mais um ponto nesta altura. Vamos começar já a trabalhar para o jogo com o Famalicão, sempre de olhos postos na vitória. Vamos tentar aí regressar às vitórias."

Gestão: "Fizemos uma gestão em termos físicos. Fizemos o terceiro jogo em sete dias. Há uma semana, jogámos 70 minutos em inferioridade numérica contra o Boavista (1-1). Somos uma equipa que gosta de jogar. Jogando bem, estamos mais perto de ganhar. Queremos consolidar o Moreirense como equipa de I Liga. Tenho de dar os parabéns aos jogadores pela postura que têm tido. Há aspetos menos bons que temos de melhorar, mas, a cada dia, vamos ficar mais fortes rumo ao nosso objetivo".