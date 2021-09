Foi associado ao FC Porto e agora está no papel de suplente: "Tem caráter forte"

Filipe Soares tenta recuperar o estatuto de titular no Moreirense.

Filipe Soares está a perder estatuto no Moreirense. O médio, de 22 anos, foi titular nas primeiras cinco jornadas e suplente nas duas últimas, no Dragão, frente ao FC Porto (5-0), e na receção ao Arouca (2-1), ainda que tenho sido utilizado nos dois jogos.

Esta é uma situação nova para o jogador desde que, há duas épocas, chegou a Moreira de Cónegos e de imediato se tornou indiscutível e proventrura na principal mais-valia dos cónegos, a ponto de, no último defeso, ter sido associado ao Eintracht Frankurt, Alemanha, e ao FC Porto - além de abordagens de clubes italianos e espanhóis, com alguma expressão, mas de menor dimensão.

A frustração do internacional sub-21 português é natural e percetível, diz quem com ele convive, enquanto David Simão, seu colega na época passada, enaltece-lhe a personalidade e o potencial e diz que vai dar volta por cima. "É um bom jogador, com um caráter forte, muito confiante, e não jogar dois jogos não coloca em causa a sua qualidade. Um plantel tem vinte e tal jogadores e não ser titular em dois dos 34 jogos do campeonato não será agradável, mas é uma situação que pode mudar em qualquer altura. Talvez já no Marítimo, onde na época passada fez os dois golos da época", enfatizou o centrocampista, que está desempregado, após rescindir com o AEK, da Grécia.