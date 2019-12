Filipe Soares, um caso em análise no Moreirense

Filipe Soares só conheceu ainda três clubes na carreira. Após oito anos na formação do Benfica, passou pelo Estoril e está no Moreirense

Filipe Soares está de pedra e cal na equipa do Moreirense. O médio de 20 anos, formado no Benfica, chegou no início da época do Estoril, da II Liga, e num ápice conquistou o seu espaço na estrutura dos cónegos. Titular nas 14 jornadas já disputadas na I Liga, estatuto de que também gozam Mateus Pasinato e Steven Vitória - o guarda-redes é o único que jogou todos os minutos -, o internacional sub-21 português é um dos principais ativos dos minhotos. Porventura o mais importante.

O investimento que a sua contratação implicou, num montante que rondará o milhão de euros, não foi feito ao acaso, pois as qualidade exibidas pelo futebolista, ainda no Benfica - sub-19 e equipa B -, já tinham deixado os cónegos com água na boca. A aquisição dos serviços do futebolista, que se consumou no início desta temporada, insere-se no atual modelo de gestão do clube, que visa a contratação de jovens, a sua posterior valorização e a obtenção de mais-valias. E a julgar pelos elogios de Bruno Baltazar, treinador de Filipe Soares no Estoril, os cónegos fizeram uma boa aposta.

"É um médio muito completo. É um oito puro, fisicamente forte, agressivo no processo defensivo, tecnicamente evoluído com bola e com chegada fácil à área adversária", começou por referir o adjunto de Sabri Lamouchi no Nottingham Forest, de Inglaterra, acrescentando: "Tem muito potencial e uma enorme margem de progressão." "É um jovem que tem muito a crescer, mas gosta de aprender e é evidente a sua evolução no ano passado, na II Liga, e esta época, na I Liga", sublinhou Bruno Baltazar, augurando-lhe um futuro risonho. "É determinado e sabe para onde quer ir - vai chegar longe", enfatizou o técnico. Filipe Soares não a única aposta feita pelos cónegos esta temporada, mas está a agarrar a oportunidade de se mostrar e a despertar algumas atenções.

Filipe não é o único elemento do clã Soares com assento no plantel de Ricardo Soares. Em Moreira de Cónegos, o médio conta com a companhia do irmão Alex, oito anos mais velho, que também atua no meio-campo. Contudo, a maior experiência de Alex tem sido insuficiente para se sobrepor ao mano mais novo. Ambos foram utilizados nas 14 jornadas do campeonato, é um facto, mas só Filipe integrou em todas o onze inicial; Alex foi suplente utilizado em três. O que significa que a dupla usufruiu do estatuto de titular em dez jornadas da I Liga. Da 1.ª à 7.ª, depois na 11.ª e 12.ª e, por último, na 14.ª, a receção ao Belenenses.