Filipe Soares, médio do Moreirense, continua a agitar o mercado

PAOK está interessado, mas só uma proposta irrecusável leva o clube à mesa das negociações.

Filipe Soares continua a agitar o mercado. O médio, de 22 anos, está na órbitra do PAOK, da Grécia, que já manifestou o interesse junto do Moreirense e do jogador. Mas a saída do centrocampista nesta janela de mercado é pouco provável, até porque é intenção do técnico Sá Pinto mantê-lo sob as suas ordens. Aliás, só uma proposta irrecusável será equacionada.

O internacional sub-21 português cumpre a terceira temporada em Moreira de Cónegos, após passagens por Estoril e Benfica, onde se formou. Leva, até ao momento, 18 jogos realizados em 2021/22.