Filipe Soares está recuperado da covid-19 e pode ir a jogo

Filipe Soares, médio do Moreirense

Redação com Lusa

O médio do Moreirense está apto para defrontar o Paços de Ferreira.

Filipe Soares recuperou da infeção pelo novo coronavírus, reintegrou os treinos do Moreirense e pode defrontar hoje o Paços de Ferreira, confirmou à Lusa fonte do clube da I Liga.

O médio internacional sub-21 português fez um teste com resultado positivo em 20 de novembro, dois dias antes do triunfo no terreno do Merelinense (1-0 após prolongamento), da terceira eliminatória da Taça de Portugal, e esteve isolado 10 dias.

Filipe Soares, de 21 anos, falhou ainda a derrota na visita ao Sporting (2-1), relativa à oitava jornada do campeonato, que serviu de estreia de César Peixoto, outro elemento recuperado da infeção pelo novo coronavírus, no comando técnico do Moreirense.

Até ser revelado o resultado do teste, Filipe Soares era um dos dois atletas, a par de Afonso Figueiredo, que tinham escapado ao surto de covid-19, que assolou os minhotos no início de novembro, originou 30 casos de infeção e paralisou a atividade do clube.

Esse cenário conduziu ao adiamento para hoje da receção ao Paços de Ferreira, numa partida em atraso da sétima jornada da I Liga, com início marcado para as 21:45, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

O jogo arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa, definirá a última vaga dos quartos de final da Taça da Liga, cujo formato transitório esta época ficou reservado aos seis primeiros colocados da I Liga e aos dois primeiros da II Liga no final de novembro.

A conjugação de resultados da oitava jornada do campeonato deixou os castores, na sexta posição, com 11 pontos, a apenas um empate da presença na fase final da prova mais jovem do futebol profissional, reformulada devido à pandemia de covid-19.

Com um saldo negativo de dois golos (6-8) contra um positivo (9-8) do Paços de Ferreira, o Moreirense, na 12.ª posição, com oito pontos, tem de vencer por uma margem de dois golos para entrar na ronda inicial da Taça da Liga, a disputar entre 15 e 17 de dezembro.

O avançado André Luís apresentou queixas físicas durante o encontro com o Sporting e está em dúvida, enquanto os defesas Abdu Conté e Pedro Amador, o médio Sori Mané e os dianteiros Lucas Rodrigues, Yan e Pedro Nuno continuam lesionados.