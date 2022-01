"Fábio Pacheco? Só com humildade é que temos tanta longevidade"

Lito Vidigal louva humildade do histórico Fábio Pacheco ao serviço do Moreirense

O treinador Lito Vidigal elogiou a humildade do capitão Fábio Pacheco, que se pode tornar na segunda-feira o futebolista com mais jogos disputados pelo Moreirense na I Liga Bwin, ao superar os 97 de Jorge Duarte.

"Os números falam pela sua qualidade. Por ter muita qualidade é que já está há tantos anos e jogos neste clube. Vejo um jogador extremamente humilde. Só com humildade é que temos tanta longevidade. Humildade nada tem a ver com ser bom ou menos bom. Normalmente, os melhores são os mais humildes", vincou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à deslocação ao Tondela, em partida em atraso da 13.ª jornada.

Fábio Pacheco, de 33 anos, cumpre a quarta época no Moreirense, ao qual chegou em 2018/19, oriundo do Marítimo, para assumir um papel preponderante no meio-campo dos "cónegos", sendo mesmo o jogador do atual plantel com mais tempo de ligação ao clube.

"Vejo um atleta responsável, solidário e extremamente profissional. É um jogador coletivo e de equipa. São alguns pontos que fazem com que o Fábio Pacheco se possa tornar brevemente o jogador com mais jogos feitos pelo Moreirense. É um marco fantástico e merecido", acrescentou Lito Vidigal, que, na atual edição da Liga Bwin, deixou o capitão pela primeira vez fora do onze inicial na vitória sobre o Estoril (1-0), da 16.ª ronda.

Fábio Pacheco entrou apenas aos 70 minutos, para substituir Sori Mané, que se juntou nos últimos dias ao estágio da seleção da Guiné-Bissau para a Taça das Nações Africanas de 2021 e vai falhar a visita ao Tondela, abrindo uma vaga no meio-campo.

O jogador natural de Paredes igualou os 97 encontros na I Liga pelo Moreirense do ex-médio Jorge Duarte, "protagonizados" entre 2002/03 e 2004/05, num "top 5" fechado por Armando (93 jogos), Arsénio (90) - que atualmente representa o Arouca - e Primo (86).

Fábio Pacheco já soma 169 partidas no escalão principal, dispersas com as camisolas de Moreirense (97), Marítimo (17, em 2018/18), Vitória de Setúbal (46, entre 2015/16 e 2016/17) e Paços de Ferreira (nove, em 2008/09 e 2009/10), clube no qual se formou.

O médio passou ainda por Rebordosa e Oliveirense e sagrou-se campeão da II Liga ao serviço do Tondela, em 2014/15, tendo contribuído para um acesso inédito à elite dos "beirões", curiosamente o adversário frente ao qual pode fazer história pelos "cónegos".

O Moreirense, 15.º colocado, visita o Tondela, 16.º, ambos com 12 pontos, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio João Cardoso, em Tondela, no encontro em atraso da 13.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Hugo Silva, da associação de Santarém.