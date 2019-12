Estavam na porta de saída, mas agora têm uma nova luz no horizonte

A chegada de Ricardo Soares ao comando técnico dos cónegos trava, pelo menos para já, as saídas de dois futebolistas.

Bruno Silva e Patito têm uma nova luz no horizonte, com a chegada do técnico Ricardo Soares, que recentemente substituiu Vítor Campelos. O lateral-esquerdo e o ala estavam com a saída projetada para o mercado de janeiro em virtude de existir um excedente para as funções (três defesas-canhotos e cinco alas) mas a mudança no comando técnico colocou as transferências em standby. Pelo menos para já, uma vez que qualquer alteração no plantel terá de ser avalizada pelo treinador dos cónegos. Ou seja, os atletas vão ter uma nova oportunidade e cabe-lhes demonstrar que possuem qualidade e capacidade para permanecer no grupo de trabalho. E, eventualmente, passar a fava a outro, no caso do defesa-esquerdo a Djavan ou Abdu Conté, e no do ala a Bilel, Luís Machado, Luther Singh e Pedro Nuno.

Importa referir, no contexto, que no início da época Bruno Silva esteve de malas aviadas para o Nacional mas o empréstimo acabou por não se confirmar mesmo sobre o fecho do mercado. Assim como algumas curiosidades similares recentes entre os jogadores. Ambos foram utilizados num só jogo nesta época (e como titulares), o brasileiro frente ao Boavista (I Liga), e o argentino com o Fabril (Taça de Portugal); e na última temporada participaram em 15 jogos, 12 para o campeonato, sendo que Bruno Silva fez seis como titular e outros tantos como suplente utilizado, e Patito entrou no onze em dois e saltou do banco em dez. E cada um fez ainda dois jogos na Taça de Portugal e um na da Liga.