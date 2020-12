Está na história do Moreirense e lidera lista de alvos para janeiro

O atacante brasileiro, melhor marcador de sempre, com 16 golos, dos cónegos na I Liga, lidera a lista dos alvos para janeiro.

Rafael Martins está no topo das preferências do Moreirense para reforçar o ataque. O ponta de lança, de 31 anos, termina no final do ano o contrato com o Zhejiang Greentown, da China, e a concretização do desejo dos cónegos depende da sua capacidade negocial, pois há outros interessados.

Melhor marcador na história do Moreirense, em 2015/16, com vinte golos (16 na Liga, 3 na Taça da Liga e 1 na Taça de Portugal) o brasileiro fixou residência em Guimarães e pretende manter-se próximo da família pelo menos até ao final da época e por isso admite voltar ao futebol português.

André Luís, ex-Chaves (a recuperar de lesão), e Derik, ex-Académica, são as únicas alternativas para o eixo do ataque, após a transferência de Fábio Abreu para o Al-Batin, da Arábia Saudita, por 2,5M€.