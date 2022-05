"Em Chaves tínhamos de ter tido outra atitude, não foi hoje que ficamos de fora"

Declarações de Rui Mota, treinador adjunto do Moreirense, após a descida de divisão. Os cónegos venceram o Chaves por 1-0, mas o resultado foi insuficiente para anular a desvantagem da primeira mão (2-0).

Play-off perdido na primeira mão: "Em Chaves tínhamos de ter tido outra atitude, hoje pagamos caro. Estamos todos tristes, como devem imaginar. Acreditámos muito, trabalhámos muito, tentamos dar a esta vila o melhor que podíamos... mas o futebol tem destas coisas. Não foi hoje que ficamos de fora."

Estado de espírito de Sá Pinto: "Estamos todos em baixo. Quando se investe tanto, do ponto de vista pessoal e profissional, num projeto e depois tem o final que tem... é extremamente duro. O Sá Pinto está habituado a outro nível, não é com facilidade que vê esta situação. Não encaixa esta situação. E estamos todos com ele."

Balneário: "Agora não há muito a fazer, acabou. Fomos uma família até aqui, vamos acabar como uma família."