Djavan e Moreirense chegam a acordo para a rescisão

Lateral-esquerdo deixa o clube cónego.

O defesa brasileiro Djavan terminou esta terça-feira a ligação ao Moreirense, ao acordar a rescisão do vínculo contratual extensível até junho de 2021, confirmou à agência Lusa fonte do clube da I Liga.

O lateral esquerdo, de 32 anos, cumpriu 12 encontros na primeira temporada em Moreira de Cónegos e deixou de integrar as opções do treinador Ricardo Soares no defeso, face à concorrência do luso-guineense Abdu Conté e do reforço Pedro Amador.

Antes do Moreirense, o canhoto representou Académica, Braga e Chaves e conquistou uma Taça de Portugal pelos arsenalistas, em 2015/16, num percurso iniciado nos brasileiros do Astro, Feirense, Corinthians Alagoano e CRB.

Djavan é a 22.ª saída oficializada pelos cónegos, além de nomes como o guarda-redes Pedro Trigueira, os defesas Iago Santos, João Aurélio e Rafik Halliche, o médio Nuno Santos e os avançados Bilel, David Texeira, Gabrielzinho, Luther Singh e Nenê.

O Moreirense estreou-se na I Liga com um triunfo sobre o Farense (2-0) e uma derrota na visita ao Benfica (0-2), abrindo a terceira ronda diante do Boavista na sexta-feira, às 19h00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.