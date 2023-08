Dinis Pinto teve alta depois do enorme susto no Famalicão-Moreirense

Lateral-direito do Moreirense foi observado no Hospital de Braga

Dinis Pinto foi observado no hospital do Braga, para onde transportado de ambulância na noite de segunda-feira depois de ter perdido os sentidos, momentaneamente, na sequência de um violento choque de cabeças com o lateral-esquerdo do Famalicão, Francsico Moura.

Um momento assustador nos momentos iniciais e do qual Dinis Pinto saiu em pior estado, acabando por ser evacuado do relvado numa maca e já com colar cervical.

No hospital foi possível perceber que Dinis Pinto sofrera uma contusão cerebral, tendo recebido durante a noite. Passado o susto, o jovem lateral deverá regressar aos treinos do Moreirense já esta quarta-feira.