"Desentendimento? Estamos a falar de um jogador de 22 anos, temos de ser humildes"

Declarações de Lito Vidigal, treinador do Moreirense, após a derrota com o Portimonense, 0-1, no jogo que marcou a sua estreia no comando técnico da equipa cónega.

Análise: "São as dores de crescimento. Vamos ter de saber gerir tudo isto. Não entrámos muito bem no jogo e perdemos algumas bolas fáceis, mas depois assentámos e tivemos uma primeira parte bem conseguida. Tivemos mais oportunidades do que o adversário. Se tivéssemos concretizado aí, a equipa teria ganhado confiança e o resultado seria certamente diferente. Queremos ganhar intensidade na recuperação da bola e mantê-la por mais tempo. A posse de bola foi repartida, mas tivemos mais situações de finalização. Na segunda parte, faltou-nos alguma agressividade. Jogámos com uma equipa forte, que está tranquila na tabela classificativa, mas veio aqui jogar com três centrais. Os jogadores quiseram muito vencer. Independentemente dos estádios em que jogamos, queremos vencer.

Atitude dos jogadores: "Sobre os atletas, o mais importante foi a atitude. Tiveram uma postura muito positiva. Queriam vencer o jogo e fizeram aquilo que puderam, mas temos de crescer. Em muitos momentos do jogo, superiorizámo-nos, mas temos de ser agressivos na recuperação da posse de bola. Quando crescermos, teremos mais bola e causaremos mais mossa nos adversários."

Decidir melhor: "Jogámos contra uma equipa forte, que tem qualidade. Não tivemos só qualidade no processo defensivo. A nível ofensivo, também estivemos bem, mas faltou-nos algum esclarecimento. Temos de decidir melhor esses lances."

Desentendimento entre Derik Lacerda e um adepto do Moreirense após o fim do jogo: "Temos de respeitar sempre os adeptos. São eles que nos fortalecem e animam. Estamos a falar de um jogador de 22 anos, que está há pouco tempo em Portugal. Temos de ser humildes e respeitadores. Ele é um jogador com potencial, que, com tempo e trabalho, poderá ser importante no clube. Situações dessas não são boas para ele, para os adeptos e para os clubes. Queremos criar uma simbiose entre adeptos e jogadores."