Depois de duas derrotas, Moreirense consegue primeira vitória na pré-época

Cónegos bateram o Varzim, por 3-1.

Na manhã deste sábado, o Moreirense venceu o Varzim por 3-1, em Ofir, naquele que foi o primeiro triunfo dos cónegos nesta pré-época - derrotas com Lank Vilaverdense (2-1) e Rio Ave (2-0).

Alanzinho, André Luís e João Camacho marcaram os golos do Moreirense, José Sidónio apontou o tento dos varzinistas.

Onze inicial do Moreirense: Caio Secco; Dinis Ponto, Gilberto Batista, RafaelSantos e Pedro Amador; Rúben Ismael e Franco; Kodisang, Alanzinho e Madson; Andre Luís.

Onze inicial do Varzim: Tiago Pereira; Pimenta, Sidónio, Xandão, Tovar, Vasco Rocha, Sinisterra, Joca, Nuno Pereira, Silas e Areias.

O Moreirense realiza o próximo teste de pré-temporada frente ao Casa Pia, antes de iniciar oficialmente a época 2023/24 com a receção ao Farense, outro emblema do primeiro escalão, para a primeira fase da Taça da Liga, no domingo, a partir das 15:30.