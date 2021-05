Defesa Reynaldo rescinde contrato com o Moreirense

Contratado ao Juventude no defeso, Reynaldo sentiu dificuldades para se afirmar nas opções dos cónegos ao longo da época e disputou apenas 26 minutos.

O defesa brasileiro Reynaldo chegou a acordo com o Moreirense para quebrar o vínculo contratual válido por quatro temporadas, confirmou à agência Lusa fonte do clube da I Liga.

Contratado ao Juventude no defeso, o central sentiu dificuldades para se afirmar nas opções dos cónegos ao longo da época e disputou apenas 26 minutos no nulo perante o Belenenses SAD, em outubro de 2020, da quarta jornada do campeonato.

Reynaldo, de 24 anos, despediu-se do plantel orientado por Vasco Seabra no treino matinal de hoje, concluindo a primeira experiência fora do Brasil, onde se formou entre Athletico Paranaense e Ponte Preta e evoluiu como sénior por Tombense e Juventude.

