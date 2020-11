Afonso Figueiredo falou à Sport TV no final da derrota do Moreirense (2-1) com o Sporting

Sobre o jogo: "Entrámos bastante bem, com confiança e a fazer o que o mister pediu, trabalhámos muito bem durante a semana, e estudámos bem os pontos fracos do Sporting, explorámo-los bastante bem, depois sofremos um golo um pouco estranho, mas estivemos bem ao longo do jogo, com atitude."

Estratégia de contenção: "Contenção não é bem a palavra, não viemos de todo para defender, viemos para disputar o resultado, queríamos bastante os três pontos. O resultado podia ter sido bastante diferente. Se calhar não entrámos bem na segunda parte, mas tivemos uma excelente atitude durante todo o jogo e merecíamos um resultado melhor."

Covid-19, mudança treinador: "Vivemos tempos difíceis com a covid-19, estamos a tentar adaptar-nos a isto o mais rápido possível, a jogar sem público. Não tem nada a ver com o que estávamos habituados, mas vamos passar por cima. Novo treinador, novas ideias, tudo vai levar o seu tempo, mas aos poucos vamos jogar como ele quer e não tenho dúvidas que vamos ter excelentes resultados"