"Colorir o Comendador": Moreirense abre bancada central do estádio para receção ao Boavista

A porta 4 do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, casa do Moreirense, vai reabrir, em 1 de maio, para a receção ao Boavista, da 32.ª jornada da Liga Bwin, por força da "excelente" moldura cónega vista no último jogo em casa.

Para aceder à bancada central do estádio localizado em Moreira de Cónegos, indica o emblema vimaranense, é necessário que adeptos ou associados "se façam acompanhar com um adereço identificativo [verde e branco]" do Moreirense.

A entrada pela porta 4 é gratuita até jovens com idade limite de 18 anos, mediante apresentação do respetivo cartão de cidadão, detalha, ainda, o Moreirense.

O repto cónego, intitulado "Vamos colorir o Comendador", serve para obter o apoio (de mais de 2600 pessoas) tido na receção ao Tondela, que culminou com uma vitória, também na partida ante o Boavista, em nova "final" na luta pela permanência.

O Moreirense está no antepenúltimo e 16.º lugar da classificação da Liga Bwin, com os mesmos pontos do que o Tondela e apenas mais um do que o último Belenenses SAD.