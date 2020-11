César Peixoto testa positivo e vê adiada a estreia no banco do Moreirense

César Peixoto vê adiada a estreia no banco do Moreirense

Técnico falha a partida com o Merelinense, para a Taça de Portugal.

César Peixoto, treinador que recentemente rendeu Ricardo Soares no comando técnico do Moreirense, está infetado com covid-19. O técnico de 40 anos já não orientou o treino desta quarta-feira, onde também não marcou presença o adjunto João Correia, que também acusou positivo.

César Peixoto falha, por isso, o encontro com o Merelinense, domingo, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Estes casos positivos surgem depois de todo o plantel do Moreirense ter recuperado do surto de covid-19, que suspendeu a atividade do clube entre 3 e 12 novembro e originou 30 casos de infeção, levando ao adiamento da receção ao Paços de Ferreira, da sétima jornada, para 1 de dezembro.

Diogo Coutinho, e outros adjuntos do clube de Moreira de Cónegos, orientaram a sessão.