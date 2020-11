César Peixoto recuperou da covid-19 e orientou treino do Moreirense

Treinador substituiu Ricardo Soares ao leme dos cónegos.

O treinador César Peixoto e o adjunto João Correia estão recuperados da infeção pelo novo coronavírus, que provoca a covid-19, e reintegraram esta sexta-feira os treinos do Moreirense, da I Liga.

Os dois testes com resultados positivos foram revelados a 18 de novembro, duas semanas depois de os minhotos terem sido assolados por um surto de covid-19, que originou 30 casos e suspendeu a atividade do clube entre 3 e 12 novembro.

César Peixoto e João Correia estiveram isolados durante 10 dias e menos de uma semana em contacto direto com o plantel, tendo regressado esta manhã aos treinos, que decorrem na recém-criada academia do emblema da vila de Moreira de Cónegos.

O sucessor de Ricardo Soares foi oficializado em 10 de novembro e viu adiada a estreia no comando técnico dos vimaranenses devido ao novo coronavírus, falhando o triunfo diante do Merelinense (1-0), no domingo, da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Ex-defesa internacional português, César Peixoto vai efetuar o primeiro jogo como treinador no escalão principal, após ter orientado o Varzim em 2018/19 e acumulado passagens na época passada por Académica e Desportivo de Chaves, ambos da II Liga.

O Moreirense, no 11.º posto, com oito pontos e um jogo em atraso, visita o Sporting, líder isolado, com 19, num jogo da oitava jornada da I Liga, no sábado, às 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga.