César Peixoto deixa o Moreirense um dia antes do jogo com o FC Porto

Comunicado emitido pelo clube este sábado.

O Moreirense informou este sábado que César Peixoto já não é treinador da equipa. De acordo com o comunicado colocado no site oficial, a saída dá-se por iniciativa do técnico.

"O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que por iniciativa do treinador César Peixoto foi solicitado a rescisão de contrato. O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD agradece todo o profissionalismo ao treinador César Peixoto, bem como a sua equipa técnica, desejando-lhes os maiores sucessos desportivos e pessoais", surge escrito.

César Peixoto, de 40 anos, tinha alcançado na terça-feira a primeira vitória ao serviço do Moreirense para o campeonato, na receção ao Santa Clara (1-0), depois de duas derrotas e outros tantos empates, intercalados com dois triunfos na Taça de Portugal.

O treinador natural das Caldas das Taipas, no concelho de Guimarães, rendeu em 10 de novembro Ricardo Soares, atual treinador do Gil Vicente, e cumpria a estreia na elite do futebol português, após ter orientado Varzim, Académica e Chaves na II Liga.

Recorde-se que o Moreirense joga domingo no Dragão, para a ronda 12 do campeonato, numa partida com início às 21h00.