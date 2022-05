CD confirma ausência de Ricardo Sá Pinto no play-off da Liga Bwin contra o Chaves

Recurso apresentado foi considerado "improcedente"

Ricardo Sá Pinto não vai mesmo poder orientar o Moreirense nos dois jogos de play-off de acesso à próxima edição da Liga Bwin. A confirmação foi anunciada, este sábado, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O organismo julgou como "improcedente o presente recurso hierárquico e, consequentemente, confirmou a decisão disciplinar recorrida" pelo técnico cónego, que havia recorrido do castigo sofrido por incidentes na última jornada da Liga Bwin.

Sá Pinto fora castigado, na semana passada, com 15 dias de suspensão por "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa", ocorrida após o apito final do jogo com o Vizela (34.ª ronda do principal escalão) e com o pagamento de multa de 2.805 euros.

O relatório do árbitro refere que o treinador do Moreirense "percorreu parte do relvado em direção à bancada topo norte, onde se encontravam parte dos adeptos do Vizela", com "dois tipos de gestos provocatórios" e proferindo palavras ofensivas.

"Estou a trabalhar na minha defesa. (...) Dizem que eu disse palavras que não disse e tive gestos que não fiz. Mais do que ninguém, há imagens que comprovam isso. É uma grande injustiça", defendera-se, em conferência de Imprensa, Sá Pinto.

Moreirense e Chaves iniciam o play-off de acesso à próxima edição da Liga Bwin no próximo sábado, a partir das 20 horas, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves. A segunda mão está agendada para 29 de maio, às 19h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.