Braga e Moreirense oficializam transferência a título definitivo de Kodisang

Avançado assinou um contrato de quatro temporadas com o clube de Moreira de Cónegos.

Braga e Moreirense oficializaram esta quarta-feira a transferência de Kodisang a título definitivo, com o avançado sul-africano a assinar um contrato válido por quatro temporadas.

Segundo informou o clube arsenalista, o Braga fica com 50 por cento dos direitos económicos de um jogador que, então por empréstimo, ajudou o Moreirense a regressar ao principal escalão, numa época na qual brilhou com 13 golos em 34 jogos.

Kodisang, 23 anos, foi considerado o melhor jogador do mês na Liga SABSEG em duas ocasiões pelo Sindicato de Jogadores e figurou no 11 ideal da competição no final da temporada, numa votação da Liga junto de treinadores e capitães da prova.