Bilel deixa Moreirense antes ainda da I Liga terminar

O contrato do jogador terminou a 30 de junho

Bilel deixou o Moreirense após terminar contrato, num momento em que faltam disputar três jornadas da I Liga, informou esta terça-feira o clube minhoto, ao partilhar uma mensagem escrita pelo jogador francês.

"Despeço-me de um clube que acreditou em mim e que me abriu as portas da I Liga. Foram três anos de aprendizagens e de grandes experiências. Agradeço ao Moreirense por tudo o que me proporcionou, a todos os meus companheiros, ao staff e aos adeptos do clube, que me fizeram sentir em casa", refere a mensagem escrita pelo futebolista, de 26 anos, partilhada na página oficial do Moreirense na rede social Facebook.

O contrato de Bilel com o emblema da vila de Moreira de Cónegos terminou em 30 de junho de 2020, após três épocas em que realizou 84 jogos com a camisola axadrezada, 32 dos quais na presente temporada, e marcou seis golos, um deles na I Liga de 2019/20, no triunfo caseiro sobre o Gil Vicente (3-0).

O ala escreveu ainda que o "caminho" vai continuar "noutro sentido", embora sem esclarecer qual o clube que vai representar na temporada 2020/21.

Formado no Saint-Étienne, de França, Bilel representou outras duas equipas em Portugal: o Covilhã, da II Liga, tendo apontado 14 golos em 71 jogos entre as temporadas 2014/15 e 2017/18, e o Sporting B, também do segundo escalão, na época 2016/17, com cinco tentos marcados em 38 desafios.