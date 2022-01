André Sousa descreve Kevin Mirallas: "Estando bem, vai fazer a diferença"

André Sousa, antigo médio do Belenenses, elogia as qualidades do internacional belga, com quem jogou no Gaziantep. E também joga nas posições 8 e 10. O português, atualmente no Manisa Belediyespor, também enaltece as qualidades do médio brasileiro Jefferson, cuja contratação irá ser oficializada entre esta quarta-feira e amanhã

"Quando o Kevin [Mirallas] estiver fisicamente bem vai fazer a diferença no Moreirense". A afirmação é de André Sousa, médio que se notabilizou no Belenenses e que na época passada foi companheiro do internacional belga no Gaziantep, da Turquia.

"Ele gosta de jogar sobre o lado esquerdo, mas em virtude da sua enorme qualidade também desempenha bem as funções de um oito de características ofensivas ou de um dez", descreveu o português. "Vai adaptar-se facilmente, porque além dos atributos técnicos é taticamente muito inteligente. E é também muito experiente, pois jogou várias épocas no Everton, na melhor Liga do Mundo [Inglaterra], além do Olympiacos [Grécia] e da Fiorentina [Itália], por exemplo. Por outro lado, tem família espanhola e fala fluentemente o espanhol, pelo que nem a língua será obstáculo", revelou.

Já sobre o brasileiro Jefferson, com quem também jogou no Gaziantep e cuja contratação está prestes a ser oficializada, André diz tratar-se de "um oito puro, um box to box. É um jogador que carrega a bola em progressão e trabalha muito, um jogador de equipa. E tem um bom remate de meia distância. São jogadores que o treinador [Sá Pinto] conhece bem, e eles conhecem-no a ele, o que é meio caminho para o sucesso", concluiu.

Extremo Pires na porta de saída

Felipe Pires está de saída do plantel, resta apenas saber se ainda nesta janela de mercado. Por outro lado, e ao invés do projetado, o Moreirense continua à procura de um extremo, pois o belga Kevin Mirallas, que ontem já treinou com os novos companheiros, irá desempenhar as funções de 8 ou 10. Ontem, só Steven Vitória, na seleção do Canadá, não participou no treino.