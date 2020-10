André Luís no Moreirense a pensar em golos: "Espero ser muito feliz"

Fotografia: Site oficial do Moreirense

André Luís com a camisola do Moreirense

Redação com Lusa

Avançado brasileiro alinhava no Chaves.

O avançado brasileiro André Luís assinou por quatro temporadas com o Moreirense, oriundo do Chaves, do escalão secundário, anunciou o clube da I Liga.

"Estou muito feliz por aqui estar e integrar esta família. Espero ser muito feliz aqui", resumiu o dianteiro, numa nota publicada pelos minhotos nas redes sociais.

André Luís, de 26 anos, marcou um golo nos três jogos disputados em 2020/21, após duas épocas em Chaves, assinaladas por 21 tentos em 50 aparições, que sucederam às passagens por Grémio, Botafogo, Boavista, Rio Verde, Ipiranga e Figueirense.

O jogador natural do estado do Pará é o 15.º reforço do Moreirense para 2020/21, juntando-se aos guarda-redes Kewin e Miguel Oliveira, aos defesas Matheus Silva, Ferraresi, Pedro Amador e Reynaldo, aos médios David Tavares, Galego e Gonçalo Franco e aos avançados Derik Lacerda, Felipe Pires, Lucas Rodrigues, Walterson e Yan.

Os cónegos ocupam o sétimo lugar da I Liga, com quatro pontos em nove possíveis, e vão defrontar o Belenenses SAD na quarta jornada, em encontro aprazado para o fim de semana de 17 e 18 de outubro, no Estádio Nacional, em Oeiras.