Ainda não tem qualquer minuto de jogo, mas não pensa sair de Portugal

Kewin está apostado em triunfar no futebol português, nomeadamente ao serviço do Moreirense.

Kewin quer afirmar-se no Moreirense. Emprestado pelo Mirassol, do Brasil, até ao final da época, o guarda-redes ainda não foi utilizado pelos cónegos, mas manifestou junto da imprensa brasileira o desejo de permanecer no clube minhoto, no qual, acredita, vai ter em breve a oportunidade de mostrar o seu valor.

"Tenho recebido algumas sondagens de clubes com expressão no Brasil, mas a minha vontade é continuar no Moreirense. Sei que estou emprestado pelo Mirassol, que o Moreirense tem opção de compra, e por isso temos de nos sentar para conversar sobre o meu futuro", explicou.

O guarda-redes acrescentou ainda que se adaptou bem, mas que a fratura do quinto metatarso do pé esquerdo pouco depois de chegar acabou por atrasar a sua integração.