Adversário do Braga tem um alvo em Portugal mas não está fácil

AEK de Atenas pretende Fábio Abreu, mas ainda não chegou a acordo com o Moreirense.

O AEK de Atenas é o clube que está mais bem posicionado para contratar Fábio Abreu, ainda que a proposta colocada sobre a mesa, ligeiramente acima do milhão de euros, esteja distante do montante pretendido pela SAD do Moreirense.

Nesta altura as negociações estão num aparente impasse e tudo indica que, se não houver um aumento substancial no valor da proposta, a permanência do ponta de lança em Moreira de Cónegos poderá tornar-se um dado adquirido. É que os minhotos não estão dispostos a deixar sair por um valor abaixo do que consideram adequado para um dos melhores goleadores na I Liga na época passada. Fábio Abreu terminou 2019/20 com 13 golos, e que já marcou dois nos três jogos da atual campanha. O avançado angolano está recetivo à transferência, obviamente, em função das contrapartidas que lhe são oferecidas pelo clube onde militam os portugueses André Simões e Paulinho (ex-jogadores do Moreirense) e Hélder Lopes (ex-Paços de Ferreira) e Nélson Oliveira (ex-Benfica).

O AEK integra o Grupo G da Liga Europa, em conjunto com o Braga, Leicester e Zorya, o que se torna mais aliciante para um jogador, dada a montra que poderá dispor. Mas o nome de Fábio Abreu também tem sido associado ao Braga, neste caso, como forma de precaver a eventual transferência de Paulinho, ainda que este não tenha sido um tema conversado em Moreira de Cónegos.

Fábio Abreu está há duas épocas no Moreirense, e iniciou a carreira em Portugal no Ribeira Brava, emprestado pelo Marítimo.