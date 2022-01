Abdu Conté está a caminho de clube da Serie B, dizem em Itália

Agente do defesa internacional português, de 23 anos de idade, terá já um acordo com os responsáveis do Parma para a mudança do atleta. Troyes ficou fora da corrida

A ligação de Abdu Conté ao Moreirense pode estar a chegar ao fim. O lateral esquerdo deverá tornar-se, em janeiro, um reforço do Parma, histórico clube que foi despromovido, na temporada anterior (2020/21), à Serie B do futebol italiano.

De acordo com o "Tutto Mercato", portal dedicado ao mercado de transferências, os responsáveis do emblema transalpino e o agente de Abdu Conté estabeleceram um acordo para a mudança do português, que tirou o Troyes (Ligue 1) da corrida.

Com contrato válido até junho de 2023, a venda do lateral, 23 anos, proporcionará um encaixe financeiro ao Moreirense, assim como ao Sporting, já que o clube de Alvalade, no qual se formou, continua a deter 50% do passe do atleta.